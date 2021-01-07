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Haberler Beşiktaş Yalçın Mandzukic’i istedi

Yalçın Mandzukic’i istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü, son olarak Al Duhail’de forma giyen ve şu an boşta olan Hırvat yıldızla ilgilendiklerini açıkladı.

Yalçın Mandzukic’i istedi

7.1.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ç.Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncu Mario Mandzukic'le ilgilendiklerini ifade etti. Son olarak Katar ekibi Al Duhail'de forma giyen ancak şu an boşta olan 34 yaşındaki Hırvat golcüyü istediklerini söyledi. Yalçın, "Geniş bir kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic'le ilgileniyoruz ama şartlar uygun olursa olabilir" dedi. Bu arada Ç.Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynanan Kayserispor maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Kayseri deplasmanında N'Sakala, Güven Yalçın, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson'ı oynatan Yalçın, Ç.Rize maçında bu dört oyun-cuya görev verme-di. Genç teknik adam dört futbolcunun yeri-ne savunmanın solun-da Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Oğuzhan Özya-kup ve Necip Uysal'ı görevlendirirken forvet-te Güven Yalçın'ın yeri-ne Vincent Aboubakar'a forma verdi. Atiba Hut-chinson ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

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