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Haberler Beşiktaş Mandzukic çok yakın

Mandzukic çok yakın

’ın tecrübeli Hırvat golcü ile hayalleri gerçek oluyor. 34 yaşındaki yıldız isim siyah-beyazlıların şartlarını kabul etti.

Mandzukic çok yakın

8.1.2021

ARA transfer döneminde önemli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic konusunda sona yaklaşıyor. Kara Kartal'ın Hırvat golcü için 6 aylık resmi teklif yaptığı yıldız ismin de şartları kabul ettiği bildirildi. Mandzukic'in performansa göre sözleşmesi uzayabilecek. 6 aylık ücret olarak Hırvat golcüye 1,5 milyon Euro teklif edilirken, şampiyonluk durumunda ekstra bonusların da olacağı ifade edildi. Düşünme aşamasındaki golcü oyuncunun Vida'yla görüştüğü de öğrenildi. Böylelikle daha önce "Mandzukic'in Beşiktaş forması giymesini isterim" diyen Vida'nın da hayali gerçek oluyor. 2018 yılında imza attığında Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' diyen Vida, "Mandzukic'in Beşiktaş formasını giymesini isterim" ifadelerini kullanmıştı. Aralık ayında Milan'ın gündemine geldiği iddia edilen ancak bu transfer söylentisi İtalyan ekibi tarafından yalanlanan Hırvat futbolcu, geçtiğimiz ay B.Dortmund'un da listesindeydi.

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