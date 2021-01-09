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Haberler Beşiktaş Kartal arayışta

Kartal arayışta

Beşiktaş, Mandzukic dışında G.Saray’ın eski forveti Andona ve ’dan Gaich’i de listesine dahil etti.

Kartal arayışta

9.1.2021

Hırvat golcü Mario Mandzukic ile görüşmelerini tam gaz sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için alternatif planlarını da hazırladı. Siyah-beyazlıların forvet listesi ortaya çıkarken Mandzukic dışında iki ismin daha yakın takibe alındığı öğrenildi. Rumen basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, G.Saray'ın eski golcüsü Florin Andone'yi de gündeminde tutuyor. Beşiktaş transfer komitesinin Andone için yapacak transfer teklifinin de belli olduğu ifade edildi. Bu sezon Brighton'da istediği forma şansını bulamayan Andone'nin yeniden yükselişe geçmesi için transferin olması gerektiği aktarılan haberde, siyah beyazlıların oyuncu için kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Bu arada CSKA Moskova'da forma giyen Adolfo Gaich'in de adaylar arasında bulunduğu gelen haberler arasında. Oyuncunun kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

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