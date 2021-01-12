Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. maçı atv' de!

Naklen yayınlanacak karşılaşması Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. Çarşamba günü saat 20.45'de Vodafone Park Arena'da oynanacak.

Yayın Tarihi : 13 Ocak 2021 / Çarşamba

Yayın Saati : 20.45

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

12 OCAK 2021 SALI

15:45 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | CANLI

18:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI

13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

15:45 İ. H. KONYASPOR - GAZİANTEP FK | CANLI

18:45 TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI

14 OCAK 2021 PERŞEMBE

18:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | CANLI