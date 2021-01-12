Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. maçı atv' de!
Naklen yayınlanacak karşılaşması Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. Çarşamba günü saat 20.45'de Vodafone Park Arena'da oynanacak.
Yayın Tarihi : 13 Ocak 2021 / Çarşamba
Yayın Saati : 20.45
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…
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12 OCAK 2021 SALI
15:45 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | CANLI
18:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI
13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA
15:45 İ. H. KONYASPOR - GAZİANTEP FK | CANLI
18:45 TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI
14 OCAK 2021 PERŞEMBE
18:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | CANLI
Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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