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Beşiktaş – maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

'nda Beşiktaş A.Ş. – A.Ş. maçı atv’ de futbolseverlerle buluşuyor. Peki merakla beklenen maç ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

12.01.2021, 09:58

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. maçı atv' de!

Naklen yayınlanacak karşılaşması Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. Çarşamba günü saat 20.45'de Vodafone Park Arena'da oynanacak.

Yayın Tarihi : 13 Ocak 2021 / Çarşamba

Yayın Saati : 20.45

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

12 OCAK 2021 SALI

15:45 BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | CANLI

18:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | CANLI

13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

15:45 İ. H. KONYASPOR - GAZİANTEP FK | CANLI

18:45 TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI

14 OCAK 2021 PERŞEMBE

18:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | CANLI

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