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Haberler Beşiktaş Kartal’da Pato iddiası

Kartal’da Pato iddiası

Kartal’da Pato iddiası

17.1.2021

Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ile ilgili temaslar sürerken siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato'nun durumunu sorduğu öne sürüldü. Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'a, "Mandzukic'in beğenmediği paraya Pato gelmeye hazır. Eğer istersen temas kurabiliriz" dediği öne sürüldü. Kara Kartal'ın bu hafta içerisinde Pato ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Bu arada İtalyan basınında yer alan haberde Hırvat golcü Mandzukic'in Beşiktaş'ı reddettiği Milan'a yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

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