Beşiktaş’tan Ighalo atağı

Beşiktaş yönetimi aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Hırvat oyuncu Mandzukic'in İtalyan devi Milan'a imza atmasının ardından siyah-beyazlılar bonservisi Çin ekibi Shanghai Shenhua'da bulunan şuan İngiliz devi Manchester United'da kiralık olarak oynayan Nijeryalı golcü Odion Ighalo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların 31 yaşındaki golcü için Uzak Doğu kulübüyle görüşmelere başladığı açıklandı. Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Ighalo, İngiliz ekibinde sadece 4 maçta oynadı.

YOLLAR TAMAMEN AYRILACAK

Transfer çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılarda yönetim, elindeki fazla yabancı oyunculardan da kurtulmanın çarelerini arıyor. Siyah-beyazlılar, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Nicolas Johny Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için çalışmalarını sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu oyuncuların ücretinin büyük kısmını kendilerinin ödeyerek başka kulüplere gitmelerine sıcak bakmıyor. Ahmet Nur Çebi'nin isteyen kulüplerin maliyetin yarısına ortak olunmasını istediği belirtildi.