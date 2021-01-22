Kartal 4 köşe

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek yenilmezliğini 8 maça çıkardı. 5. dakikada sağ kanattan Rosier'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, pasını bekletmeden yay üzerindeki Mensah'a verdi. Mensah da bekletmeden sol tarafındaki N'koudou'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunu savunmada Ndiaye araya girerek kornere gönderdi. 30'da orta sahada topla ilerleyen Ndiaye, ceza sahasına girmeden pasını sol taraftaki Borini'ye verdi. Bori'nin yerden etkisiz vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağın sahibi oldu. 44'te Mensah ile duvar pası yapan N'Koudou, ara pasını penaltı noktası yakınındaki Aboubakar'a aktardı. Aboubakar'ın yerden şık vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 50'de Aboubakar, Larin'i topla buluşturmak istedi. Ama savunma araya girdi. Seken topla buluşan Mensah, farkı ikiye çıkardı: 0-2.



İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

66'da Rıdvan'ın içeriye çevirdiği topa Larin yatarak kayarak vuruşunu yaptı ve köşeden topu ağlara gönderdi: 0-3. 70'te Mensah'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Viviano topu çeldi. Gerilerden gelen Mensah topu tamamladı ve farkı dörde çıkarttı: 0-4. 77'de Rosier ceza sahası içinde rakibini indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. 78'de Borini atışı gole çevirdi: 1-4. 81'de Gökhan Töre'nin pasıyla Ljajic ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunda topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Dorukhan'ın topla elle oynadığı tespit edildi ve gol iptal edildi. Maç 4-1 sona erdi.



ISINMA KRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesi ısınmak için iki takımın da ceza alanı içini kullanmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Yalçın, "Saha güzel, zemin güzel ama kulübeler çok uzakta. Bu çok mantıksız. Ceza alanı içini kullandırmıyor. Isınmak için ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermemiş. O zaman neden burada maç veriyorsunuz. Bakın kaleciler nerede ısınıyor. UEFA izin vermiyor ama lig maçını oynuyoruz. Anlayamadık mantığını. Saçma bir şey" yorumunu yaptı.