Beşiktaş saldırıyor

GOLCÜ oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Hulk ile maddi konularda anlaşma sağlayamazken gündemine 4 isim daha aldı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa'ya kanca attı. Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi. İstanbul temsilcisi Everton'da forma giyen eski golcüsü Cenk Tosun ile de bir görüşme yaptı. Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtmesi üzerine görüşmeler sıklaştırıldı. Kartal, Medipol Başakşehir'in yıldızı Crivelli için de girişimde bulundu. KOİTA YÜKSEK UÇTU



BEŞİKTAŞ'IN son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ancak kadro dışı kalan Koita'yı da gündemine aldığı öğrenildi. Gineli oyuncu altı ay için 800 bin Euro isterken İstanbul ekibi 500 bin Euro verdi. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.