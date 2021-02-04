Beşiktaş yine takıldı

SÜPER Lig'de geçen hafta Trabzon'a yenilerek zirveyi kaptıran Beşiktaş, Antalyaspor ile yenişemedi ve yara aldı: 1-1. 9. dakikada Rosier'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ljajic'in vuruşunu kaleci kurtardı. 26'da köşe vuruşunda Ljajic'in ortasında Atiba'nın kafa vuruşu üsten auta gitti. 27'de sol kanattan ceza sahasına giren Nkoudou, kaleciyi çalımlayıp pasını kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu Naldo uzaklaştırdı. 38'de Fredy, kaleciden aldığı topu hatalı pas verince araya Larin girdi. Larin'in boş olan kaleye plasesini Boffin, son anda uzanarak kurtardı. 39'da sol kanattan Eren Albayrak'ın ceza alanı içine ortasına iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 52'de ceza alanı dışından Atiba'nın şutunu kaleci kornere çeldi. 69'da Rosier'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu auta gitti.

BÜYÜK HEYECAN

70. DAKİKADA sol kanatta Larin'e yaptığı faul sonrası kart gören Veysel Sarı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 73'te Ghezzal'ın sol kanattan altı pas içine ortasında Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 81'de N'skala'nın kale önüne ortasında Larin'in kafa vuruşunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 82'de Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunu kaleci çıkardı. Maç 1-1 sona erdi.



YALÇIN'DAN ROTASYON

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.



KAN KAYBI SÜRÜYOR

BEŞİKTAŞ, zirve yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 2 puanı bırakarak yara aldı. Siyah-beyazlılar, dokuz maçlık yenilmezlik serisi sonucu ligi lider olarak önde götürürken, geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Kartal, bu sonucun ardından hem yenilmezlik serisini hem de liderliği kaybetmişti. Beşiktaş, dün de Antalya'da iki puan bırakarak lider Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisine düşmüş oldu.