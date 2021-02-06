Kulüpler Birliği Başkanı Çebi oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, dün başkanlık seçimi için toplandı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi vakfın yeni başkanı oldu. Süper Lig ekiplerinin başkanları ve bazı temsilcilerinin yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında tek aday olarak dikkat çekti. Bilindiği üzere son olarak Kulüpler Birliği Başkanı görevini Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yürütüyordu.