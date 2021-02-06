Kulüpler Birliği Vakfı, dün başkanlık seçimi için toplandı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi vakfın yeni başkanı oldu. Süper Lig ekiplerinin başkanları ve bazı temsilcilerinin yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında tek aday olarak dikkat çekti. Bilindiği üzere son olarak Kulüpler Birliği Başkanı görevini Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yürütüyordu.
Kulüpler Birliği Başkanı Çebi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.