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Beşiktaş’ta herkes golcü

’de 25 hafta sonunda siyah-beyazlılar 53 gol atarken, bu golleri de 19 farklı isim attı

Beşiktaş’ta herkes golcü

17.2.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kupada da yarı finale yükselen Beşiktaş, hemen hemen her futbolcusundan gol katkısı aldı. Ligde 53 gol atan siyah-beyazlılarda 19 oyuncu gol atarken, toplamda ise 21 futbolcu gole katkı verdi. Aboubakar- Larin ikilisi geride kalan haftalarda toplam 24 gol atarak, sezonun en golcü ikilisi oldu. Mensah 4, Atiba, N'Koudou ve Vida üçer, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Hasic ikişer, Gökhan Töre, Necip, N'Sakala, Josef, Ljajic, Rosier, Ghezzal, Güven Yalçın, Sivasspor'a ara transfer döneminde giden Tyler Boyd ile Karagümrük'e verilen Jeremain Lens de siyah-beyazlı formayla birer gol attı.

GHEZZAL'DAN BÜYÜK KATKI
Gençlerbirliği karşısında 4. dakikada attığı jeneriklik golle kilidi açan Ghezzal da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

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