Kozu İstanbul

SÜPER Lig'in 25. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ni mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, bu haftayı bay geçerken siyah-beyazlılar fikstürüne çok güveniyor. Kara Kartal, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın yedisini İstanbul'da oynayacak. 26 Şubat'ta oynayacağı Denizlispor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek Beşiktaş 2 Mart'ta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, bu maçın ardından çıkacağı 6 karşılaşmada İstanbul'da boy gösterecek. İç sahada Gaziantep FK ile oynayacak olan ekip ardından Başakşehir deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak olan takım sonrasında ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbinin ardından oynanacak Kasımpaşa deplasmanı sonrasında Alanyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş 34. haftadaki BB Erzurumspor karşılaşmasına kadar İstanbul'da mücadele edecek.