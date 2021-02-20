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Beşiktaş’ta Cenk şoku

Kartal’ın golcüsünün sol dizindeki ödem nedeniyle Denizli maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta Cenk şoku

20.2.2021

Süper Lig'de haftayı (Bay) geçecek olan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Gençlerbirlği maçı sonrasında sol dizinde ödem oluşan Cenk Tosun'un durumuna pazartesi günü yeniden bakılacağı golcü futbolcunun Denizlispor maçında forma giymeme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Kulüp doktorları Cenk Tosun'un dizindeki ödemin bir an önce yok olması için gerekli çalışmaları sürdürürken, pazartesi günü yapılacak olan kontroller sonrasında Cenk'in durumu netlik kazanacak. Gençlerbirliği maçının ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden isimler Montero ve Ghezzal da antrenmana katılmazken, Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Rıdvan Yılmaz ise kendisine verilen özel program dahiline çalıştı. Eşinin doğumu için Portekiz'e giden ve Christian Aksel adını verdiği bir erkek bebeği dünyaya gelen golcü futbolcu Vincent Aboubakar da çalışmada yer almadı. Yıldız futbolcu pazartesi günü dönerek takıma dahil olacak.

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