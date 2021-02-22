Kartal’dan çifte atak

SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, bir yandan da yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminde gelecek vadeden genç isimlere öncelik verecek olan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından oluşturulan transfer listesindeki futbolcularla şimdiden temaslarına başladı. İstanbul ekibi, Göztepe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Yalçın Kayan'ı da gündemine aldı.

INSIGNE GİRİŞİMİ

TEKNİK direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Yalçın Kayan için sezon sonu teklif yapılacağı belirtildi. Bu sezon 14 lig karşılaşmasına çıkan Yalçın, 1 gol kaydetti. Genç oyuncunun İzmir ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Benevento'da forma giyen tecrübeli oyuncu Roberto Insigne'yi de transfer listesine aldı. Yönetimin 29 yaşındaki başarılı oyuncunun transferini bitirmek için İtalyan temsilcisiyle görüşmelere başladığı belirtildi.