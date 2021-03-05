Beşiktaş kritik virajda

BEŞİKTAŞ'IN bu sezonki kaderi iki hafta içinde çözülecek. Vodafone Park'taki G.Antep maçı sonrasında siyah-beyazlılar Başakşehir'le önce ligde sonra kupada, ardından da F.Bahçe ile ligde karşı karşıya gelecek. Başakşehir ile ligde 12 Mart'ta karşılaşacak olan Kartal ardından 16 Mart'ta yine Başakşehir ile bu kez lig sınavına çıkacak. Beşiktaş, 21 Mart'ta ise F.Bahçe'yi ağırlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'a göre ligde alınacak 6 puan ile kupada finale yükselmiş bir Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla kazanmaması için bir engel kalmayacak.

MONTERO ÇALIŞMALARA BAŞLADI

BU arada Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Francisco Montero, takımla çalışmalara başladı. Takımda sakatlığı süren golcü oyuncu Cenk Tosun ise antrenmanda yer almadı.