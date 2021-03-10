Beşiktaş'ın Ersin fırtınası

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıralarken listede Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 5. sırada yer aldı. Listeye İngiliz oyuncular damga vuruken, zirvede Arsenal'de forma giyen Buyako Saka bulunuyor. İkinci sırada Manchester United'da mücadele gösteren Mason Greenwood, Monaco'da forma giyen Benoit Bdiashile ise üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin, yayımlanan listedeki tek Türk oyuncu oldu. Bu sezon 22'si Süper Lig olmak üzere 24 kez siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin, bu mücadelelerde 22 gol yedi.

AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

Genç yıldız 10 maçta da kalesini gole kapadı. BJK'de 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan Ersin, birçok Avrupa ekibinin listesinde. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok dev ekip, başarılı eldiveni yakından takip ederken, 20 yaşındaki file bekçisini transfer listelerinde tuttuğu öğrenildi.