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Haberler Beşiktaş Lider Beşiktaş kritik sınavda

Lider Beşiktaş kritik sınavda

Süper Lig’de son 5 maçını kazanan Kara Kartal, bu sezon bekleneni veremeyen ’e konuk olacak. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Lider Beşiktaş kritik sınavda

12.3.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk ola-cak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlaya-cak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı ola-rak yayınlanacak. Son 5 maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılarda ada-lesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre ile Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sakatlıkla-rı süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tek-demir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş karşılaşmasın-da oynamayacak.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta kritik müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosi-er, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbah-çe derbisinde cezalı duruma düşecek

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