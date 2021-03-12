Lider Beşiktaş kritik sınavda

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk ola-cak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlaya-cak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı ola-rak yayınlanacak. Son 5 maçını kazanarak liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılarda ada-lesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre ile Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sakatlıkla-rı süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tek-demir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş karşılaşmasın-da oynamayacak.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta kritik müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosi-er, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbah-çe derbisinde cezalı duruma düşecek