Düello Beşiktaş’ın

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti ve Fenerbahçe maçı öncesi hata yapmadı: 2-3. 4. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan içeriye gönderdiği ortada ceza sahasında topu kontrol eden Aleksic'in sert şutu üst direkten oyun alanına döndü. 7'de Rosier'in sağ kattan ceza alanına ortasında savunmada Epureanu topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı. 16'da Ljajic'in arka direğe açtığı ortaya Larin kafa ile vurdu. Kaleci Volkan Babacan, topu kontrol etti. 21'de Crivelli, Welinton'dan çalımla sıyrıldı ve kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda Crivelli'nin şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi. 42'de Atiba'nın sağ kanattan içeri pasında Aboubakar, topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlak ayağından fazla açıldı ve Larin'in önünde kaldı. Larin'in şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

SON SÖZÜ JOSEF SÖYLEDİ

52'de Aleksic'in nefis ortasına kale alanı önünde Deniz bomboş durumda kafayı vurdu ve maça denge getirdi: 1-1. 59'da N'Sakala'nın ortasında Başakşehir savunmasından seken topa ceza alanı dışından Josef sol ayağıyla gelişine çok sert vurdu, kaleci Volkan nefis kurtardı. 68'de Ghezzal'le sağ kanattan kullandığı kornerde Welinton ön direkte çok iyi yükseldi ve ters köşeden topu ağlara yolladı: 1-2. 76'da Mehmet Topal savunmadan sıyrılmak isterken kendisine çarpan top arka direkteki Demba Ba'ya doğru gitti. Ba topu ağlara yolladı: 2-2. 84'te sağ kanattan Rosier'nin ortasında kale alanındaki Josef topu müthiş kontrol etti ve skoru belirledi: 2-3.



KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son oynanan ve kazandıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'inden tek değişiklikle sahaya çıktı. Kocaman, savunmanın sağında Ömer Ali'nin yerine Rafael'e görev verdi. Turuncu- lacivertlilerde Caiçara, Bolingoli, Chadli, Mahmut, Gulbrandsen, J.Fernandes ve Duarte de sakatlıkları sebebiyle kadroda yoktu.



İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre ve Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre'nin yanı sıra birkaç gündür bireysel çalışan Cenk Tosun da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.



MURAT ŞAHİN GÖREV YAPTI

TEKNİK direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti. Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı. Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın'ın yerine kulübede yer almıştı.



RIDVAN DIŞARI N'SAKALA İÇERİ

SÜPER Lig'in 30. haftasındaki Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın tek değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam geçen hafta oynanan Gaziantep maçında görev yapan kadrodan sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekerken, genç futbolcunun yerine Fabrice N'Sakala'ya görev verdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defans hattını Valentine Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Fabrice N'Sakala'dan oluştururken, orta sahada Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, forvette ise Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi