Derbide kazanan çıkmadı

Süper Lig'de zirve yarışını ilgilendiren nefesleri kesen derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile yenişemedi: 1-1. 15. dakikada Valencia'nın savunma arkasına attığı topta kaleci Ersin ile karşı karşıya kan Osayi-Samuel'in vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. 26'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic'in pasını alan Aboubakar'ın ceza sahası için sol çaprazdan çektiği sert şuttu kaleci Altay kornere tokatladı. 48'de Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

OZAN'DAN MÜTHİŞ GOL

52'de sol kanattan arka direğe yapılan ortada Ghezzal'in pasıyla topla Ljajic buluştu. Ljajic'in geriye çıkarttığı topa ceza sahası ön çizgisi üzerinden Aboubakar çok sert bir vuruş yaptı. Altay müthiş bir refleksle gole izin vermedi. 62'de Aboubakar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay bir kez daha gole izin vermedi. 71'de kazanılan serbest vuruşta Sosa topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Ersin müthiş çıkardı. 89'da ceza sahası yayında topla buluşan Ozan nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. 90+1'de Sosa'nın ceza sahasına doğru yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Gustavo'nun vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Seken topu Ozan tamamlamak istedi. Ama savunma araya girdi. Maç 1-1 sona erdi.



YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçına göre 5 değişiklikle derbi maçına çıktı. Siyahbeyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, kupanın yarı finalinde görev verdiği Utku Yuvakuran, Georges- Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Cyle Larin, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson ve Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.



BULUT'TAN OPERASYON

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta Kadıköy'de kaybedilen Gençlerbirliği maçının 11'inden 5 oyuncuyu ilk 11'e dahil etmedi. Bulut, sakat olan Gökhan ile Novak, Sosa, Mert Hakan ve Thiam'ın yerlerine Nazım, Caner, İrfan Can, Valencia ve Samatta'ya forma verdi.



TRİBÜNLER TEPKİ ÇEKTİ

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede tribünde az da olsa seyircinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tribünde 3 bin Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia etmiş, sarı lacivertliler ise görüntülerle yalanlamıştı. Vodafone Park'taki mücadelede de Şeref Tribünü bölgesinde çok sayıda seyircinin olması ve maç içerisinde taraftar seslerinin duyulması, ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu. Bazı taraftarlar "Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?" yorumunda bulunurken, "Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?" ifadeleri kullanıldı.