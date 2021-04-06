Beşiktaş kahroldu

SÜPER Lig'in lideri Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da açamadı. Oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de sona erdi. İstanbul temsilcisi ayrıca, 26. haftadaki 0-0'lık Galatasaray maçından sonra ilk kez bir deplasman maçında gol atamadı. Galatasaray'ın üstü üste iki mağlubiyet aldığı bir dönemde önce Fenerbahçe ile berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından Kasımpaşa'ya da yenilince iki haftada puan farkını sadece bir puan artırabildi ve rakibini şampiyonluk yarışının içinde tutmuş oldu. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında sezonun en etkisiz performanslarından birini sergiledi. Milli takımlara giden futbolculardan golcü Aboubakar ve Hasic'in sakatlanması, Cenk Tosun ile Dorukhan'ın Covid-19'a yakalanması ve Ghezzal'ın da cezalı oluşunun eklenmesi siyah-beyazlıla takımı olumsuz yönde etkiledi.



OĞUZHAN'DAN HAYIRLI DESTEK

HOLLANDA'NIN Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşlerine bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya, Türkiye'den Beşiktaş ve A Milli futbol oyuncusu Oğuzhan Özyakup 20 bin Euro bağış gönderdi. Hollanda doğumlu olan milli futbolcunun, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği cemaat ve cami yönetimini oldukça memnun etti. Krommenie'de yapımı planlanan Anadolu Camii'nin Başkanı Resul Şahin, Oğuzhan Özyakup ve ailesine teşekkür etti.



GALİBİYETİ GETİRDİ KADRO DIŞI KALDI

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı. Müsabakanın 66. dakikasında oyundan alınan başarılı futbolcu, oyundan alınırken teknik heyete tepki gösterdi. Yedek kulübesine gitmeden direkt soyunma odasının yolunu tutan 28 yaşındaki Aytaç Kara, müsabakanın bitiş düdüğüyle sahaya gelerek Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı. Tüm bu yaşananların ardından Kasımpaşa, Aytaç