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Haberler Beşiktaş Beşiktaş A.Gücü virajında

A.Gücü virajında

Lider, saat 19.00’daki sınavı da kazanıp yoluna emin adımlarla devam etmenin planlarını yapıyor

Beşiktaş A.Gücü virajında

16.4.2021

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 35'inci haftada sahasında bugün MKE A.Gücü'nü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak, Halis Özkahya düdük çalacak. Cenk'in sezonu kapatması, Aboubakar'ın da tam olarak iyileşememesiyle birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde Cyle Larin'den başka sağlam santrfor kalmadı. Normalde solda Clyde Larin bu maçta mecburen santrfora geçecek.

GÖKHAN EN BÜYÜK ADAY
Son maçta oyuna girdikten sonra gol de atan Gökhan Töre, sol kanat için en büyük aday durumunda. İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyahbeyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 maç beraberlikle tamamlandı.

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