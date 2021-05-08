Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Aboubakar ve N'koudou'dan yoksun olarak sahada olacak. Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan isimler geri döndü. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.