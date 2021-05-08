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Haberler Beşiktaş Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

, 'in 40. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu maç öncesi futbolseveler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler ve merak edilen detaylar...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

08.05.2021, 11:51

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Aboubakar ve N'koudou'dan yoksun olarak sahada olacak. Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan isimler geri döndü. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

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