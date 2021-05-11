Lider Beşiktaş Fatih Karagümrük'e takıldı

Süper Lig'in 41. haftasında nefes kesen bir karşılaşma oynandı. Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Fatih Karagümrük adına 39. dakikada Bertolacci, 80'de Borini'den geldi. Beşiktaş tek golünü 54'te Ghezzal ile buldu.

KARAGÜMRÜK KIZARDI

Öte yandan Karagümrük'te zukanovic, 56' ve 76'da sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 81 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray da Denizlispor galibiyeti sonrası 81 puana çıktı ve averajdan ötürü 2. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

2. dakikada sol çaprazda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.

7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nkoudou'nun uzak köşeye plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.

45+2. dakikada sağ kanattan altı pas içine Rosier'in sert ortasına Larin uçarak kafayla vurdu. Kaleci Viviano, topa iki hamlede sahip oldu.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

52. dakikada Ndao'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Borini'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Larin, sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu yerden arka direğe çıkardı. Arka direkte topu önünde bulan Ghezzal'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası dışında seken topu önünde bulan Mensah sert vurdu. Meşin yuvarlak Viviano'da kaldı.

80. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Ndao, sol kanata gönderilen uzun topu kontrol edip ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Borini'ye çıkardı. Oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kazandı.