Averajla gelen zafer

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi. İzmir temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyen Beşiktaş artı 45 averaj yakalayarak hedefine vardı.

KARA KARTAL'DAN İKİNCİ KEZ

Sezonun son haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı. Süper Lig'de beşinci kez şampiyon averajla belli oldu. Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992- 1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu. Ligde 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonun sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti. Dün gece 3 yıllık kupa hasretine son veren İstanbul ekibi, 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe ile aradaki farkı 3'e düşürürken, 22 şampiyonluğu olan Galatasaray'a da bir adım daha yaklaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

BEŞİKTAŞ'IN şampiyonluğu sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, coşkularını sosyal medyaya yansıttılar. Beşiktaş taraftarı Göztepe deplasmanındaki takımlarını izlerken, bir yandan da İstanbul'da oynanan Galatasaray-Malatyaspor maçını takip etti. Son düdüğün çalmasıyla beraber rahatlayan Kartallar, sosyal medyada duygularını paylaştı. Birçok taraftar merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaşarak "Evlatların şampiyon oldu baba! Ruhun şad olsun" dedi. Sergen Yalçın'a övgüler dizen Beşiktaşlılar "Bu savaşı sen kazandırdın, teşekkürler Sergen hoca" mesajları paylaştı. Şampiyonlukta en büyük katkıyı sağlayan oyuncusunu da unutmayan taraftar, "Ghezzal attı, şampiyonluk" geldi paylaşımlarında bulundu.

YALÇIN'IN TOPLANTISINI BASTILAR

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı. Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Göztepe maçının ardından teknik patron Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu. Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.

YASAĞA RAĞMEN TOPLANDILAR

Beşiktaş'ın Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından, taraftarlar İzmir'de kafilenin kaldığı otelin önünde kısıtlamaya rağmen toplandılar. Meşaleleri ile Cumhuriyet Meydanı ve otel çevresinde buluşan Siyahbeyazlılar şampiyonluk coşkusu yaşadı. İzmir'de çok sayıda Beşiktaş taraftarı sokaklara dökülürken, kentin cadde ve sokaklarında konvoylar oluşturdular. Çoğu taraftar Beşiktaş bayrağını sallarken, bazı taraftarlar meşale yaktı. Taraftar grubu Beşiktaşlı futbolcuları otel önünde beklemeye devam ederken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çevik kuvvetler taraftar grubunu Cumhuriyet Meydanı'na yönlendirdi.

ŞAMPİYON YİNE İZMİR'DE BELLİ OLDU

Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren Beşiktaş, dün Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 1975- 1976'da Trabzonspor, 2006-2007'de Fenerbahçe ve 2017-2018'de ise Galatasaray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuşmuştu. Trabzonpor, Galatasaray ve Beşiktaş mutlu sona Göztepe maçlarıyla kavuştu. Fenerbahçe ise, cezası nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda Trabzonspor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmasına rağmen şampiyonluğa ulaştı.

SAMPİYON KASASINI DOLDURDU

SÜPER Lig'de bu sezon ipi göğüsleyen Beşiktaş ciddi bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyonluktan 50 milyon lirayı kasasına koyan Kartal toplamda ise 230 milyon liralık gelir elde etti.