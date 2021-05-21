Kartal gaza bastı

Beşiktaş, transferde gaza bastı. Öncelikli olarak kale ve sağ beke takviye düşünen siyah-beyazlılar girişimlerine hız verdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olunması ve Ersin Destanoğlu'nun talipleri nedeniyle bir kaleci takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın Sevilla'dan Tomas Vaclik'i kadrosuna katabileceği iddia edildi. 2018'de Basel'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Vaclik, bu sezon Bono'nun arkasında kaldı. Sadece 7 maça çıkan Vaclik'in kontratı 30 Haziran'da sona eriyor ve takımdan kesin olarak ayrılacağı aktarılıyor.



PFDK'DAN ÇEBİ'YE CEZA GELDİ

BU arada Kartal, Valentin Rosier'in takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek Tunus ekibi ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida ile ilgili girişimlerini de hızlandırdı. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi'ye PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.