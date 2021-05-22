Şampiyonluk hatırası

SÜPER Lig'i şampiyon olarak tamamlayan, ardından da Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, dün poster çekiminde buluştu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen poster çekiminde bir araya gelerek iki kupayla birlikte gerçekleşen poster çekimiyle bu başarısını ölümsüzleştirildi.

BEŞİKTAŞ 10'U İSTİYOR

Kara Kartal'ın, L.Moskova forması giyen Rifat Zhemaletdinov'u istediği öğrenildi

SEZONU çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceliğinin Rachid Ghezzal ve Rosier'in durumunun çözülmesi olduğu bilinirken 10 numara transferiyle ilgili de ısrarcı olduğu biliniyor.

Siyah-beyazlıların bu doğrultuda Lokomotif Moskova forması giyen Rifat Zhemaletdinov'a kanca attığı konuşuluyor. Son birkaç gündür Rus basınının, "Beşiktaş'la anlaştığı için Lokomotif Moskova'nın transfer teklifini kabul etmiyor..." iddiaları sonrası gözler bu transferin ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. Bu sezon 22 maçta 3 gol ve 5 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

"SEVİNÇTEN UYUYAMADIK"

SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren kaleci Ersin Destanoğlu, şampiyonluğun bambaşka bir duygu olduğunu söyledi. "Şampiyonluk bambaşka bir duygu. Göztepe maçından sonraki gün 'Şampiyon olduk.' dedim. O zaman şampiyonluğu hissettim. Yeni yeni kendime geliyordum." diyen Ersin "Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarındaki puan kayıplarından sonra şampiyonluk şansımız azalmadı. Yine birinciydik. Her şey bizim elimizdeydi. Çıkıp oynayıp kazanacaktık. Göztepe maçında tedirgin olduğumuzu düşünmüyorum. Genel olarak kimse de tedirginlik olmadı. Şampiyon olacağımızı biliyorduk. Kupayı da kazandık. Göztepe maçından sonra saat 5-6 gibi yattım. Sevinçten uyuyamadık" yorumunu yaptı.