Beşiktaş’ın Düsseldorf ile yollarını ayıran milli futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü

GELECEK sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplarda mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekiple ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından kulübe veda edeceğini açıklamasının ardından Kartal'ın harekete geçtiği ve yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak adına düğmeye bastığı bildirildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki santrfor için 800 bin Euro maaş teklifinde bulunduğu iddia edilen siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele kozuyla işi bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında. Milli oyuncu Kenan, 30 Haziran'da serbest kalıyor. 27 yaşındaki oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından "Veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek." dedi.

EVİNİN HER YERİNİ SİYAH-BEYAZA BOYADI

NEVŞEHİR'İN Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ercan Özcan, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın renkleriyle evini boyarken, çeşmesine de Beşiktaş çeşmesi ismini verdi. Ercan Özcan tüm bunlarla da yetinmeyip traktörünün römorkunu ve su tankerini de Beşiktaş yazıları ile donatırken bahçede bulunan bagaja Beşiktaş bagajı, bahçesinde bulunan bordür taşları da siyah beyaza boyadı. Sergen Yalçın için dörtlük yazan Ercan Özcan, "Beşiktaş için daha fazla işler yapacağım" diye konuştu.