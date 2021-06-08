Kartal saldırıyor

Beşiktaş, dış transferde boş durmuyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, gündemine 3 isim aldı. Geçen sezon Sporting'ten kiraladığı sağ bek Rosier'i yeniden takıma kazandırmaya çalışan yönetim, Sevilla ile yollarını ayıran Aleix Vidal ile de temasa geçti. İstanbul ekibinin daha önce Barcelona'da da görev yapan Aleix Vidal ile yapılan görüşmeden olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Yönetimin kesenin ağzını bu kez açtığı gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetimi, golcü transferinde de rotayı belirledi.

İKİ GOLCÜDEN BİRİ

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Norwich'ten Pukki ile Nantes'tan Muani'yi listesine ekledi. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile bu iki golcüden birini kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

YALÇIN'DAN 1 YILLIK TALEP

BEŞİKTAŞ ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın, yapacağı yeni sözleşmenin 1 yıllık olmasını istedi. Siyah- beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın ise buna yanaşmadı. 48 yaşındaki genç teknik adamın 2 milyon Euro ücret de talip etiği ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise kulübün ekonomik durumunu düşünerek 1 milyon Euro teklifte bulunduğu açıklandı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.