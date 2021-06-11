Kartal saldırıyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Valentin Rosier'i takımda tutmak için Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Fransız sağ bekin alternatifini buldu. İstanbul ekibi, Alkmaar'da forma giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u gündemine aldı. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın 28 yaşındaki oyuncuyla bizzat görüştüğü ve transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. 2017'nin ara transfer döneminde Rosenborg'dan AZ Alkmaar'a transfer olan yıldız oyuncu, geçen sezon toplam 24 resmi maça çıkarken, takımına 4 asistlik katkı yaptı.



SERGEN YALÇIN İMZALIYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın düğümü çözüldü. Yönetim ücret konusunda görüştüğü 48 yaşındaki teknik adamla nihayet anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon yıllık 7 milyon TL'ye çalışan Sergen Yalçın'ın yaklaşık 20 milyon TL'ye bir yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi. Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımının başında yer alacağı da öğrenildi.