Dzeko harekatı

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasın ardından forvet arayışına hız verirken dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Dünyaca ünlü yıldız Diego Costa ile el sıkışan Kara Kartal'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Edin Dzeko'nun transferi için de devreye girdiği belirtildi. Roma'nın başına geçen Mourinho'nun golcü futbolcuyu takımda düşünmediği iddia edilirken İtalyan ekibin yönetimi de yıllık maliyeti yaklaşık 7.5 milyon Euro olan Dzeko ile yollarını ayırmak istiyor. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler de bulunan 35 yaşındaki yıldızın, Devler Ligi'nde oynayacağı için Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında. İtalyan basını Türkiye'den Dzeko için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu fakat futbolcunun maaşında bir indirim yapması gerektiğini yazdı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Bu arada Beşiktaş'ın hücuma yönelik orta saha transferi hedefinde ilk sırada bulunan Alex Teixeira' ile ilgili pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Valencia'nın da Alex Teixeira için devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı belirtildi. Başarılı oyuncunun ise Josef De Souza'nın de etkisiyle ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ancak görüşmeler olumsuz biterse İspanyollara olumlu yanıt vereceği kaydedildi.