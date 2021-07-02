Kara Kartal’da büyük heyecan

Gelecek sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle hücum bölgesini yıldızlarla süslemek isteyen yönetim, Diego Costa, Dzeko, Mitrovic, Hulk, Alex Teixeira, Rafael Santos Borre ve Mame Diouf ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal'da Asbaşkan Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın ise ilk hedefleri Diego Costa, Alex Teixeira, Mitroviç olarak belirledi.

ÜÇ YILDIZA TEKLİF

Costa için teklifini iki yıl için toplam 4 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya çıkaran Beşiktaş, Mitrovic için Fullham'a kiralama bedeli olarak şampiyonluk bonusu teklif etti, oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro ödeyebileceğini belirtti. Josef'in yakın arkadaşı olan ve bonservisi elinde bulunan Alex Teixeira konusunda da istekli olan İstanbul ekibi, Brezilyalı'ya yıllık 3 milyon Euro önerdi. Kartal, bu üç oyuncuda sorun çıkarsa diğer alternatiflere yönelecek.



ATİBA İLE YOLA DEVAM

BEŞİKTAŞ, Kanalı orta sahası Atiba Hutchinson ile bir senelik prensip anlaşmasına vardı. Taraflar önümüzdeki günlerde bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Siyah-beyazlıların önemli futbolcuları arasında yer alan ve Beşiktaş taraftarı tarafından da çok sevilen 38 yaşındaki oyuncunun kısa sürede antrenmanlara katılması bekleniyor. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Kanadalı oyuncuyla yola devam edilmeli raporu sunmuştu. Atiba 2020- 21 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta 40 maça çıktı. 40 maçın 38 tanesine ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 4 gol kaydetti. 8 tane de asist yapan Atiba, siyahbeyazlı ekibin attığı 12 gole etki etti.