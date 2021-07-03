Kara Kartal’da Umtiti bombası

TRANSFERDE Edin Dzeko, Alex Teixeira, Diego Costa ve Hulk gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın savunma hattı için de flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın İspanyol devi Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. 31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen 27 yaşındaki başarılı stoper 2016'da Lyon'dan 25 milyonluk bir Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

KİRALIK FORMÜLÜ

KULÜBÜ ile 2023'e kadar sözleşmesi süren Umtiti, Barcelona'da 13 karşılaşmada 646 dakika süre aldı. Oyuncunun transferi ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması beklenirken kiralık formülü üzerinde durulduğu bildirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Umtiti gibi başarılı ismi takımda görmekten dolayı çok mutlu olacağını belirttiği de gelen haberler arasında.



SIRA GÖKHAN TÖRE'DE

BEŞİKTAŞ 'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Atiba ile 1 yıl daha yola devam etme konusunda el sıkışmasının ardından Gökhan Töre ile de görüşme yapacağı bildirildi. Bu transferin de önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor. Ayrıca Kanadalı golcü Cyle Larin ile de sözleşme uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Yönetim, Temmuz ayının sonlarında milli takımdan dönecek Larin ile masaya oturarak anlaşmayı amaçlıyor.