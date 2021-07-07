Kara kartal yıldız avında

Beşiktaş yıldızların peşinde. Birçok mevki için birçok yıldız isimle görüşen siyah-beyazlıların önceliği forvet transferi. Bu bölge için şu an boşta olan dünyaca ünlü star Diego Costa ve La Liga ekibi Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong ile görüşülüyor. Costa'ya 2 yıl için toplam 5 milyon Euro öneren Kartal, cevap bekliyor. Luuk de Jong için de nabız yoklayan İstanbul temsilcisi, 30 yaşındaki forveti kiralamak istiyor. Kartal, bu ikiliden en az birini transfer etmenin planlarını yapıyor.

YALÇIN, GEDSON'U ÇOK İSTİYOR

Sağ kanat için Leicester City'den Ghezzal'ı tekrar kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, sol kanat için ise PSV'nin 26 yaşındaki Bruma'yı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, orta sahaya Benficalı Gedson Fernandes'i istiyor. Sergen Yalçın, 22 yaşındaki oyuncuda ısrarcı. Sağ bek için Sporting Lizbon ile Rosier pazarlığı sürüyor. Brezilya'da Flamengo forması giyen 25 yaşındaki Leo Pereira da gündemde.

SORUN İSTEDİĞİ İMZA PARASI

Beşiktaş, Alex Teixeira için yaptığı teklifi yükseltti. Kartal, Sambacıya 2+1 yıllık sözleşme, sezonluk 2 milyon Euro'ya ek olarak her yıl için 500 bin Euro olmak üzere toplam 1.5 milyon Euro bonus teklif etti. 31 yaşındaki yıldız ise bunlara ek olarak 2 milyon Euro imza parası istiyor. Öte yandan Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Utku, Atiba, Necip ve Gökhan ile sözleşme imzaladığını açıkladı.