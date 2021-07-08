Kartal’da rota Mari

Defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Premi-er Lig'de Arsenal'in 27 yaşın-daki sol ayaklı stoperi Pablo Mari'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi . İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, siyah-beyazlıların, Pablo Mari'nin peşinde olduğunu yazdı. Habere göre İstanbul ekibi, forma şansı bulamayan savunma-cıyı kiralamak için masaya oturdu.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Sergen Yalçın'ın özellikle sol ayaklı olduğu için isteği deneyimli oyuncunun Arsenal ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arsenal'in geçen sezon 5 milyon Euro'ya Brezilya temsilcisi Fla-mengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuş ve 18 maça çıkabilmiş-ti. Beşiktaş'ın bu trans-ferdeki en önemli kozu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Mari'nin Devler Ligi'nde forma giyme fırsatını geri çevirmek istemediği ve siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaştığı öğrenil-di. Transferin kısa sürede açıklan-ması bekleniyor.



B PLANI SKOV

BEŞİKTAŞ'IN, Ghezzal transferinde sonuç alamazsa Hoffenheim'dan Robert Skov'a yöneleceği iddia edildi. Danimarkalı oyuncunun siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Alman basınına göre Hoffenheim da, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.