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Haberler Beşiktaş Kartal’da rota Mari

Kartal’da rota Mari

Beşiktaş, Premier Lig temsilcisi Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki İspanyol stoperi kiralamak istiyor.

Kartal’da rota Mari

8.7.2021

Defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Premi-er Lig'de Arsenal'in 27 yaşın-daki sol ayaklı stoperi Pablo Mari'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi . İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, siyah-beyazlıların, Pablo Mari'nin peşinde olduğunu yazdı. Habere göre İstanbul ekibi, forma şansı bulamayan savunma-cıyı kiralamak için masaya oturdu.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Sergen Yalçın'ın özellikle sol ayaklı olduğu için isteği deneyimli oyuncunun Arsenal ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arsenal'in geçen sezon 5 milyon Euro'ya Brezilya temsilcisi Fla-mengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuş ve 18 maça çıkabilmiş-ti. Beşiktaş'ın bu trans-ferdeki en önemli kozu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Mari'nin Devler Ligi'nde forma giyme fırsatını geri çevirmek istemediği ve siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaştığı öğrenil-di. Transferin kısa sürede açıklan-ması bekleniyor.


B PLANI SKOV
BEŞİKTAŞ'IN, Ghezzal transferinde sonuç alamazsa Hoffenheim'dan Robert Skov'a yöneleceği iddia edildi. Danimarkalı oyuncunun siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Alman basınına göre Hoffenheim da, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

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