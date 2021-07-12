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Haberler Beşiktaş Kenan Karaman Beşiktaş’ta

Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllığına anlaştı.

Kenan Karaman Beşiktaş’ta

12.7.2021

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde nihayet sona ulaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarılı futbolcuyla görüşmelerini daha da hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor.

GOLCÜ ALTERNATİFİ AKPOM
Bu arada dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile resmi görüşmelere başlayan ve transfer teklifini ileten siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki yıldızdan olumsuz cevap gelmesi durumunda alternatifini belirledi. Kara- Kartal, Costa'yı kadrosuna katamazsa İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Chuba Akpom'a yönelecek. 25 yaşındaki forvetle ön görüşme yapan yöneticiler kulübünün istediği 3 milyon Euro bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor.

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