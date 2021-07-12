Kenan Karaman Beşiktaş’ta

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde nihayet sona ulaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından başarılı futbolcuyla görüşmelerini daha da hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor.

GOLCÜ ALTERNATİFİ AKPOM

Bu arada dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile resmi görüşmelere başlayan ve transfer teklifini ileten siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki yıldızdan olumsuz cevap gelmesi durumunda alternatifini belirledi. Kara- Kartal, Costa'yı kadrosuna katamazsa İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Chuba Akpom'a yönelecek. 25 yaşındaki forvetle ön görüşme yapan yöneticiler kulübünün istediği 3 milyon Euro bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor.