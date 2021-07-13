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Haberler Beşiktaş Mehmet Topal Beşiktaş’ta

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Kadrosuna ’ı katan ve Kenan ile anlaşan siyah-beyazlılar, Başakşehir’den ayrılan 35 yaşındaki futbolcuyu da renklerine bağladı.

Mehmet Topal Beşiktaş’ta

13.7.2021

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralından dolayı yerli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Salih Uçan ve Kenan Karaman'dan sonra bir yerli isimle daha anlaştı. Kara Kartal, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

3 MİLYON TL KAZANACAK

25 maçta forma giymesi halinde opsiyonun devreye gireceği milli oyuncu 14 numaralı formayı giyecek. 35 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 3 milyon TL garanti maaşın yanı sıra maç başı ücreti de kazanacak. Sağlık kontrollerinden geçen milli futbolcu Beşiktaş'ın kampına katıldı. Böylelikle Mehmet Topal ile Josef de Souza Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ta da yeniden bir araya gelmiş oldular.

SIRADAKİ İSİM BRUMA
BEŞİKTAŞ'IN listesinde yer alan Bruma'nın menajeri Caito Balde dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim, yüz yüze görüşme yaptı. PSV'nin kadrosunda düşünmediği Portekizli oyuncu için Beşiktaş'ın maaş konusunda sorun yaşamadığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili Başkan A. Nur Çebi'nin son sözü önemli olacak. Çebi'nin gönderilecek oyuncuların durumuna göre karar vereceği belirtildi.

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