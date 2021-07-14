Kara Kartal golcü avında

YENİ sezona yıldız bir forvetle girmek isteyen Beşiktaş, forvet transferi için dört koldan saldırıyor. Dzeko'nun yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme noktasına gelen, Diego Costa'dan cevap bekleyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın yıldız ismi Luuk de Jong ile anlaşmaya vardı. İspanya basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş yıldız ismin menajeri Louis Laros ile görüştü ve 30 yaşındaki oyuncuya iyi bir kontrat önerdi. Luuk de Jong'un bu teklife sıcak baktığı belirtilirken Sevilla'nın oyuncuyu düşük bir rakama bırakmak istemediği belirtildi. İspanyol ekiple pazarlıklarına devam eden Kara Kartal, Hollandalı yıldız oyuncunun alternatiflerini de belirledi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, Club Brugge'ün santrforu Michael Krmencik ile Chelsea'nin 22 yaşındaki oyuncusu Ike Ugbo'ya kanca attı. Krmencik için nabız yoklayan yönetim, Ugbo için ise PSV, Feyenoord ve Genk ile mücadele ediyor. Ugbo uzun süredir Chelsea'de oynuyor ancak neredeyse her sezon kiralık olarak başka bir takımda forma giyiyor.