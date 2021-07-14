Rosier savaşı

Bu sezon daha önce Ghezzal, Gedson Fernandes, Onyekuru gibi birçok transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu sefer Rosier krizi patlak verdi. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı ve bu sezon da kadrosuna katmak istediği yıldız isim Valentin Rosier için devreye girdi.

TRAFİK ÇOK KARIŞTI

Portekiz ekibi Sporting'e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği ve Sportnig Lizbon ile anlaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılar, Fransız sağ bek ve menajeriyle görüşerek 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ı tercih etmesi için ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rosier'in, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor.



SOL BEKE YENİ ADAY KURZAWA

SOL bek arayışlarına hız veren Galatasaray, yeni bir ismi gündemine aldı. Alex Moreno, Alioski, Mario Rui ve Patrick van Aanholt gibi isimlerle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar PSG'nin 28 yaşındaki başarılı futbolcusu Layvin Kurzawa transferi için önemli mesafe kat etti. Kurzawa'yı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Galatasaray'ın PSG'yle son detayları görüştüğü ancak oyuncuyla henüz ilerleme kaydedemediği belirtildi.