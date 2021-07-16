Beşiktaş saldırıyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücade-le edecek Beşik-taş'ta, transfer çalışmaları son sürat devam edi-yor. Takımdaki eksik mevkiiler için bir-çok isimle görü-şen siyah-beyaz-lılar, forvet için Miguel Bor-ja'yı stoper bölgesi için ise Juan Jesus'u liste-sine ekledi. Bre-zilya'da Palme-iras forması giyen Borja için kulübüy-le görüşme-lere başlayan yönetim, kese-nin ağzını açtı. İstanbul ekibi, 31 Aralık 2022'ye kadar söz-leşmesi bulunan 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 3 mil-yon Euro bonservis bede-li teklif etti, gelecek yanıtı beklemeye geçti. Beşiktaş'ın savunma-ya takviye arayışları ile ilgili girişimler sürer-ken şu an sözleşme-si elinde olan Juan Jesus gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'dan ayrı-lan Brezilyalı için nabız yok-luyor. Daha önceki transfer dönemlerinde de ismi geçen 30 yaşındaki stoperle önü-müzdeki günlerde bir görüş-me yapılması bekleniyor.



TRABZON'DAN SOL BEK ATAĞI

SOL bek transferi adına çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dalbert ve Meling'den sonra bir ismi daha gündemine aldı. Bordo- mavililerin Kolombiya'da Junior forması giyen Gabriel Fuentes'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre; Junior'da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Kolombiya ekibinin bu rakamlara oyuncusunu bırakmak istemediği belirtildi.



KARTAL, KENAN RESMEN AÇIKLADI

BEŞİKTAŞ Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." diye konuştu.