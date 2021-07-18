Kartal saldırıyor

BEŞİKTAŞ, transferde taraftarlarına bayram hediyeleri vermek için gaza bastı. Dünyaca ünlü yıldız golcü Diego Costa ve Ghezzal ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, iki ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan sağ bek Valentin Rosier ile tekrar anlaşan Kara Kartal, Galatasaray'ın devreden çıkmasıyla kulübü Sporting Lizbon ile de pazarlılarda son aşamaya geldi. 24 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta İstanbul'a gelmesi ve kampa katılması beklenirken, İstanbul ekibi Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile de 2+1 yıllık kontrat üzerinde anlaşmaya vardı. İmzaların atılacağı belirtildi.

YÖNETİM TRANSFERİ AÇIKLAYACAK

BREZİLYA'DA tatilde olan Teixeira, İstanbul'a gelir gelmez korona virüs tedbirleri kapsamında yedi gün karantinada kalacak ve ardından antrenmanlara çıkacak. Yönetimin bu iki transferi de kısa sürede açıklaması bekleniyor.

WİLLİAN JOSE BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

BEŞİKTAŞ, Brezilyalı forvet Willian Jose'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak için önemli aşama kaydetti. 29 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a gelen menajeri ile yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. Bu durum sonrası Kara Kartal, İspanyol ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Siyahbeyazlılar Real Sociedad'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini iletti. İspanyol temsilcisi teklifi değerlendirmeye aldı.