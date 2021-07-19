Büyük kapışma

Süper Lig'de iki ezeli rakip arasında transfer savaşı çıktı. Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı, yaz transfer sezonuna da yansıdı. Sarı-kırmızılı ekip Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'e ilgi gösterirken; Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için nabız yokladı. Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin isteği üzerine devreden çıkmış ancak Ghezzal konusunda siyah-beyazlıların bir adım önüne geçerek transferi bitirme noktası gelmişti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş da ezeli rakibine misilleme yaparak geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes için devreye girdi.

7.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Portekiz basınına göre Beşiktaş, genç futbolcu Gedson Fernandes için Benfica'nın kapısını çaldı. Record gazetesinin haberine göre Kara Kartal, Benfica'ya 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Buna göre siyah-beyazlılar, Benfica'ya bonservisin yüzde 50'si için 7.5 milyon Euro teklif etti. Galatasaray'ın henüz somut adımlar atmadığı iddia edilirken, Portekiz temsilcisi Benfica'nın daha iyi teklifler beklediği öne sürüldü.



ROSİER İÇİN KUM SAATLİ PAYLAŞIM

Beşiktaş ile geçen sezon çok başarılı bir sezon geçiren Valentin Rosier'in gelecek sezonda da takımda devam etmesi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Galatasaray'ın devreye girmesiyle transfer süreci uzayan 24 yaşındaki sağ bek hakkında Beşiktaşlı yakın arkadaşı Nkoudou flaş bir paylaşım yaptı. Rosier'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa N'Koudou 'kum saati' emojili bir yorum yaptı. Bu paylaşım transferin kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği yönünde yorumlandı. Beşiktaş'ın, Rosier için Sporting'e 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.



FATİH TERİM, YACİNE ADLİ'Yİ ISRARLA İSTİYOR

G.SARAY'DA teknik direktör Fatih Terim, orta saha hattına Fransa'da mali nedenlerden dolayı küme düşürülen Bordeaux'nun genç on numarası Yacine Adli'yi istiyor. Fransız basını da bu iddiayı doğrularken, 20 yaşındaki futbolcunun gideceği adreslerle ilgili ihtimal yüzdeleri paylaşıldı. Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin 10 üzerinden 7 olduğu ve sarı-kırmızılı takımın genç futbolcu için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi. Terim'in oyuncuyu ısrarla istediği açıklandı.