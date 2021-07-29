Beşiktaş’ta işlem tamam

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim, gündemine aldığı iki yıldız futbolcunun transferini bitirme aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, Uruguaylı başarılı defans oyuncusu Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomasso Giulini'yle görüşme yaptı. Tomasso Giulini'den olumlu yanıt alan Kara Kartal, 35 yaşındaki stopere son olarak 2 milyon Euro maaş önerdi ve anlaşma sağlandı. Kariyerinde daha önce Villareal, Atletico Madrid ve İnter gibi üst düzey takımlarda görev yapan tecrübeli savunmacının İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DUBAİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI

Orta sahaya da takviye yapacak yönetim, Çin Ligi ekiplerinden JS Suning'le yollarını ayırmasının ardından Teixeira'yla da prensipte anlaşmaya vardı. Kendisine Dubai'den gelen teklifleri değerlendirmek için ailesiyle bu bölgenin yolunu tutan Sambacı, yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Alex Teixeira konusunda bekleyişini halen sürdüren yönetimin, bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncuyla da anlaşma sağladı.



KALECİ MERT KARTAL OLUYOR

BEŞİKTAŞ, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la resmen anlaştı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için hafta içerisinde resmi olarak görüşüp transfere noktayı koyması bekleniyor. Kale hattında Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer'i de elinde bulunduran Başakşehir'in, bundan dolayı Beşiktaş'la anlaşma sağlayan Mert Günok'un ayrılığına zorluk çıkarmağı öğrenildi. Transferin, düşük bir bonservis bedeli karşılığında noktalanacağı belirtildi.