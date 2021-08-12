Henry geliyor

Beşiktaş, Belçika temsilcisi Leuven’de forma giyen 26 yaşındaki Fransız yıldız golcü için yeniden devreye girdi

Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Diego Costa, Luk de Jong, Okereke, Akpom ve Son olarak Batshuayi ile görüşmelerine devam eden siyah -beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya basını Kara-Kartal'ın, Belçika ekibi Leuven'de oynayan Thomas Henry'nin peşine düştüğünü iddia etti. Habere göre Beşiktaş, 1.91'lik Fransız forvetin transferi için İtalyan Venezia kulübü ile yarışıyor. Geçen sezonun devre arasında da gündeme gelen 26 yaşındaki santrfor için Leuven'le anlaşmaya varamayan siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki golcü için bu kez satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunacağı ve Belçika ekibini ikna etmek için uğraşacağı ifade edildi.



173 MAÇTA 67 GOL, 15 ASİST

Kariyerinde bugüne kadar 173 resmi karşılaşmada görev yapan Thomas Henry, rakip fileleri 67 kez havalandırırken, 15 de gol pası verdi ve toplamda 82 gole direkt olarak katkı sağlama başarısı gösterdi.