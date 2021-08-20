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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da Kaan tamam

Kara Kartal’da Kaan tamam

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Sassuolo ile ise 6 milyon Euro’luk bonservis pazarlığı sürerken yönetim kiralık formülünü de seçenekler arasına aldı.

Kara Kartal’da Kaan tamam

20.8.2021

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da 3-0'lık Rize galibiyeti ile başlarken, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona çok yakın. Milli oyuncu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşlerini alan yönetim, satın alma mecburiyeti olan kiralık bir kontratla transferi bitirmek için harekete geçti. Önce Kaan Ayhan'la resmi görüşmelere başlayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt aldı.

SATIN ALMA OPSİYONU EKLENECEK
Yönetim, milli futbolcunun transfere yeşil ışık yakmasının ardından İtalyan ekibi Sassuolo ile temaslara başladı. Kartal, İtalyan kulübünün istediği 6 milyon Euro civarında bonservis bedelini hem daha da aşağıya çekmek, hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor. Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

Haftanın programı
BUGÜN: Kayserispor-Adana Demir (20.30) Tugay Kaan Numanoğlu.
YARIN: Kasımpaşa-Giresunspor (19.15) Ali Palabıyık, Çaykur Rize- Fatih Karagümrük (19.15) Volkan Bayarslan, Alanyaspor-Altay (21.45) Mete Kalkavan, Gaziantep FKBeşiktaş (21.45) Ümit Öztürk.
PAZAR: Konyaspor-Başakşehir (19.15) Halis Özkahya, Fenerbahçe- Antalyaspor (21.45) Halil Umut Meler, Göztepe-Yeni Malatya (21.45) Bahattin Şimşek.
PAZARTESİ: Trabzonspor-Sivasspor (19.15) Abdulkadir Bitigen, Galatasaray- Hatayspor (21.45) Hüseyin Göçek.

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