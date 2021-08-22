Beşiktaş Gaziantep'te sessiz

19. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi. 22'de gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay sola yatarak topu kontrol etti. 24'te ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top az farkla auta çıktı.

EV SAHİBİ SON DAKİKADA KAÇIRDI

39'da N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 50'de Ghezzal sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Larin vuruşunu yaptı ama top kaleci Günay'da kaldı. 54'te Roiser sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Larin topu ıskaladı. Maçın en net pozisyonu 90+3. dakika ev sahibi takım lehine gelişti. Jefferson, sağ kanattan gelen ortada ceza sahası içinde boş durumda vuruşunu yaptı ama top yandan auta çıktı. Mücadele 0-0 sona erdi.

SAHA KARIŞTI

GAZİANTEP Futbol Kulübü- Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısının bitiminde saha içerisi karıştı. 45+3. dakikada Beşiktaşlı Vida ile Antepli Toscan arasında tartışma çıktı. Bir pozisyonun ardından oyunu hemen başlatmak isteyen Vida topu almaya çalışırken Toscan izin vermedi. İki oyuncu arasında yaşanan gerginliğe diğer futbolcularda karışınca gerilim arttı. Olaylar güçlükle önlenirken hakem ortalık yatıştıktan sonra Vida ve Toscan'a sarı kart gösterdi.



BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep'te ise Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko ilk 11'i ile maça başladı. Kırmızı-siyahlı takımda Sagal, kart cezası nedeniyle yer almadı. Erol Bulut, ayrıca geçen haftaya göre Olkowski, Ulaş Zengin ve Furkan Soyalp'e de ilk 11'de şans vermedi. Gaziantep'te yeni transferler Kitsiou ve Merkel ise ilk 11'de şans bularak, kırmızı-siyahlı takımla ilk maçlarına çıktı.

YENİLER SAHADA



Beşiktaş'ın yeni transferleri Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Siyah-beyazlıların uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Alex Teixeira, 67. dakikada Atiba Hutchinson'un yerine dahil oldu. Michy Batshuayi de aynı dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna girdi

N'SAKALA KORKUTTU

BEŞİKTAŞ'IN Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı. Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu. Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu arada Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." denildi.