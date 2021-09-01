Montero’da işlem tamam

Süper Lig ekibi Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı defans takviyesini yaptı. Kaan Ayhan transferi için büyük uğraş veren fakat milli yıldızın kulübü Sassuolu tarafından istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılar farklı bir rotaya yöneldi. Kara Kartal geçen sezon kiralık olarak oynayan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giren Francisco Montero'yu bonservisiyle birlikte alıyor. Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncunun kulübü İspanya ekibi Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardı.

PROSEDÜRLER TAMAMLANIYOR

İstanbul temsilcisi, İspanyol oyuncunun Bonservisinin %50'si için 750.000 Euro ödeyecek. Sergen Yalçın'ın onayı ve raporu doğrultusunda gerçekleşen bu transfer de siyah-beyazlı kulüp bir sonraki satışın yüzde ellisini İspanyol ekibine verecek. İspanyol oyuncuyla 3+1 yıllık kontrat imzalayacak olan Beşiktaş ufak prosedürleri bitirdikten sonra defans oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan eski oyuncusu için Atletico

MADRİD İLE ANLAŞTI

BEŞİKTAŞ'TA geçen sezondan bu yana kadro dışı durumunda olan Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp ile Hollandalı oyuncu arasında yapılan son görüşmenin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı. 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu kariyerine geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te devam edecek. Beşiktaş'ın 4 sezon önce 5 milyon 589 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Lens, siyah-beyazlı takımla çıktığı 102 maçta 12 gol atmış, 20 asist yapmıştı.