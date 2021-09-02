Fomba bombası

BEŞİKTAŞ, orta saha pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar adına son iddia Fransa'dan geldi. Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen orta saha oyuncusu Lamine Fomba ile ilgilendiği öne sürüldü. L'Equipe'te yer alan habere göre; 23 yaşındaki Fransız oyuncu Fomba için siyah-beyazlılar teklifini sundu. Satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralama teklifi sunan Beşiktaş, Fransızlar'dan gelecek cevabı beklemeye başladı. Haberde, Kısa bir süre içerisinde transferin netlik kazanacağı belirtilirken, Fomba'nın da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. 23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

AUXERRE altyapısından yetişen ve 2019 yazında 4 milyon Euro bonservisle Nimes'e transfer olan Lamine Fomba, kariyerinde 52 Ligue 1, 44 Ligue 2 maçına çıktı ve top toplam 6 gol atıp 3 asist yaptı. Öte yandan Beşiktaş, Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kartal, "Çifte şampiyonlukta payı olan oyuncumuz yeniden aramızda" paylaşımıyla transferi duyurdu.



YILDIZLAR A SPOR'DA

BEŞİKTAŞ'TA yeni transferler A Spor'da sahne alıyor. Siyah-beyazlılar Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak. Milli ara dönüşünde B.Dortmund ile Devler Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş, takımın uyumuna göre ikinci bir hazırlık maçı da yapabilir.