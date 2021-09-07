Kartal’a Sarr geliyor

Spor toto Süper Lig'de yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, bir yıldızı daha renklerine bağlamak üzere. Miralem Pjanic transferiyle hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de bir anda dikkatleri üzerine çeken Kartal'ın son hedefinin ise Bayern Münih forması giyen Bouna Sarr'ın olduğu ifade edildi. Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Fransızın bir yıllığına kiralanacağı ifade edildi.



KANATTA DA FORMA GİYİYOR

Tecrübeli futbolcu geçen sezon Marsilya'dan, Bayern'e transfer olmuştu. Sağ bek olan Sarr, sağ iç ve sağ açık pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Münih'te FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga ve Almanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

LARİN BELİRSİZLİĞİ

BEŞİKTAŞ'DA transfer sezonunun bitimine çok az bir süre kala Cyle Larin belirsizliği yaşanıyor. Kanadalı golcünün transfer için Marsilya'nın 6 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinden de sonuç alamadı. Beşiktaş. Kanadalı için 10 milyon Euro'luk bir teklif yakalarsa satış işlemini gerçekleştirecek.