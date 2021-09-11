Kartal’ın uçuş günü

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bugün evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Son Pjanic transfer ile ses getiren Kartal'ın Vodafone Park'taki mücadelesi saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

SALİH UÇAN CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, bugünkü sınavda takımını yalnız bırakacak.

İZMİR'DE DOSTLUK GECESİ

EGELİ Beşiktaşlılar, dernek kuruluşunda büyük emeği geçen Ahmet Tokdil'in doğum gününde bir araya geldi. Efsane başkanlardan Süleyman Seba'nın manevi oğlu olarak tanınan ve 9 Eylül Beşiktaşlılar Derneğini kuran Ahmet Tokdil'in doğum gününde iş insanları buluştu. Geceye Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği Başkan Yardımcısı M.Ulvi Ünal ve Tayfun Şenol, Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Umart Mimarlık CEO'su Mahir Kaplan, Av. Fatih Kurdoğlu, Deviren İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süha Deviren, İZTO Meclis Üyesi Yağız Kazançoğlu, Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı ve Jotun Boya Bölge Bayisi İsmail Ayduk ve BATUDER üyesi Hakan Seyhan katıldı.