Kartal sahne alıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.



MAÇTA İLKLER YAŞANACAK

Bugünkü mücadele Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan da forma giymeleri halinde Yalçın'la birlikte ilk kez Devler Ligi heyecanı yaşayacak.



AVRUPA'DA 225. MAÇ

BEŞİKTAŞ, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak. Siyahbeyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Kartal, bir kez daha başarılı olmak istiyor.



GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Futbolun en üst seviyesinde oynayacaklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Beşiktaş olarak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Camia olarak bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir arenada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İşimiz kolay olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi bir yere kadar. Saha içi uyum, istek, oyuncuların hırsı, bunlar çok daha önemli şeyler" dedi.



GÖZLER PJANİC VE BATSHUAYİ'DE

BUGÜN oynanacak karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak. Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, B.Dortmund karşısında siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.



PRİM 14 MİLYON TL

BEŞİKTAŞ yönetimi, Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İdareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı. Grup maçlarında her galibiyet başına 2.8 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) verilen Devler Ligi'nde Kartal, eğer Dortmund'u yenerse yaklaşık 14 milyon TL'lik gelir takıma dağıtılacak.